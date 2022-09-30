FOSEPTİĞE DÜŞEN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

Bursa'da foseptiğe düşen yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, sabah saatlerinde Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'nde meydana geldi. Foseptikten havlama sesi geldiğini duyanlar, köpeğin çukura düştüğünü fark edip itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, merdivenle foseptiğe inip köpeği kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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