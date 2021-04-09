FOSEPTİK CİNAYETİ ZANLISI KARDEŞLER ADLİYEDE - Son Dakika

ANTALYA'da geçen yıl ocak ayından bu yana kayıp aranırken öldürüldüğü ortaya çıkan ve foseptik çukurunda parçalanmış cesedi bulunan Süleyman Eken'in (54) cinayet zanlıları Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kardeşe, güvenlik gerekçesiyle çelik yelek giydirildi.

Muratpaşa Mahallesi Deniz Mahallesi'nde oturan Süleyman Eken'den haber alamayan Diyarbakır'daki annesi Sultan Akan, geçen yıl 9 Ocak günü polise kayıp başvurusunda bulundu. Sultan Akan'ın oğluyla en son 8 Ocak'ta görüştüğünü bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, Eken'in yalnız yaşadığı evde inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında Süleyman Eken'e ait bir ize rastlanmadı.

Soruşturmayı devralan ve özel bir ekip kuran Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Eken'in kayıp olduğu tarihten itibaren güvenlik kamerası ve cep telefon kayıtlarını incelemeye aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından Süleyman Eken'in en son kadın kuaförü Oktay ve kardeşi Mehmet Yılmaz ile görüştüğünü belirleyen ekipler, incelemelerini bu yöne kaydırdı. Ekipler, Eken'in telefon sinyalinin son olarak Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi 412 Sokak'taki Oktay ve Mehmet Yılmaz'ın anneleri Gülger Yılmaz'a ait evden alındığını belirledi.

Polis, evin çevresinde iş makineleriyle kazı gerçekleştirildi. Kadavra köpeği 'Melo' ile yapılan aramada, Süleyman Eken'e ait cesedin parçaları, evin bahçesindeki foseptik çukurunda bulundu. İtfaiyenin desteğiyle çukurdan cesedin parçaları çıkarılarak, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tüm aramalara rağmen cesedin kafatası ile göğüs kafesine ulaşılamadı.

Gözaltına alınan Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşler, ilk ifadelerinde Süleyman Eken ile aralarında 6 bin liralık alacak yüzünden sorun olduğunu, cinayetin bu nedenle işlendiğini belirtti. Çelik yelek giydirilen Oktay ve Mehmet Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliye sevk edildi.