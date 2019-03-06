Foseptik Çukur Yerine Yeni Altyapı Döşeniyor
20 dakika önce
HATSU, kanalizasyon altyapısında oluşan sorunları gidermek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
ALO 185 HATSU Çağrı Merkezine gelen arıza bildirimleri kapsamında Hatay genelinde müdahale çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlük, fosseptik çukur kullanılan bölgelerin yeni altyapıya kavuşarak sorunların giderilmesini hedefliyor.
Hassa ilçesinde bulunan askeri birlikten gelen şikâyete müdahale eden HATSU ekipleri, tıkanan bölgede bulunan fosseptik çukuru yerine 200'lük koruge borular ile 12 metre yeni hat döşeme çalışmasının ardından bağlantıların yapılması ile tıkanıklık sorunlarının giderilmesini sağladı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:49 Kaynak: Bültenler
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