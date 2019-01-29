Foseptik Çukurlar Yerine Yeni Altyapı Döşeniyor
10 dakika önce
HATSU), kanalizasyon hattı bulunmayan bölgelerin altyapıya kavuşması amacıyla yapılan projelerin devam ettiğini duyurdu.
Bazı bölgelerde önceden kanalizasyon bağlantılarının çukurlarda birleştirilerek deşarj sağlandığını ve bu sistemin tıkanıklıklara sebep verdiğini tespit ederek şikâyet üzerine iptal edildiğini bildiren Genel Müdürlük, altyapının en önemli unsurlarından biri olan kanalizasyon hatlarının sorunsuz bir şekilde deşarjının sağlanması için yapılan projeler ile çözüm arayışının devam ettiğini açıkladı.
Antakya ilçesine bağlı Avsuyu Mahallesi'nde yapılan çalışmada, tıkanıklık meydana gelen foseptik çukurların bulunduğu bölgede oluşan sorunları gidermek amacıyla 300'lük borular ile 500 metre yeni kanalizasyon hattının döşenerek mahallenin altyapıya kavuştuğunu bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:54 Kaynak: Bültenler
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