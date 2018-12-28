Son Dakika Haberleri: Foseptik Çukuruna Atılan Köpeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Foseptik Çukuruna Atılan Köpeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı

38 dakika önce

Arnavutköy'de bir sokak köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından boynuna ip bağlanarak fosseptik çukuruna atıldı.

Foseptik Çukuruna Atılan Köpeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı, System.String[]
Arnavutköy'de bir sokak köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından boynuna ip bağlanarak fosseptik çukuruna atıldı. Lağım sularından ıslanan ve soğuk havadan etkilenen köpeği ölmekten son anda itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, isminin 'Paşa' olduğu öğrenilen köpek kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından boynuna ip bağlanarak fosseptik çukuruna atıldı. Saatlerce sesini duyurmak için havlayan köpek hem lağım sularından ıslandı hem de soğuk havanın etkisiyle titremeye başladı. Lağım çukurundan sesler geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi.

Mahalleli köpeği kurtaran itfaiye ekiplerini alkışladı

Olay yerine gelen Arnavutköy İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler önce lağım kapağını açtıktan sonra zor durumda olan köpeğe müdahale etti. Hayvan tutacağıyla müdahale edilemeyince fosseptik çukuruna inen itfaiye eri köpeği düştüğü yerden çıkardı. 'Paşa' isimli köpeğin boynuna bağlanmış farklı renkteki ipleri gören ekipler ipi keserek hayvanı özgürlüğüne kavuşturdu. Mahalledeki vatandaşlar köpeğin kurtarıldığını görünce itfaiye ekiplerini alkışlayarak teşekkür etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:09 Kaynak: İHA

Arnavutköy, İtfaiye, 3. Sayfa
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