Son Dakika Haberleri: Foseptik Çukuruna Düşen 11 Aylık Bebek Öldü

Foseptik Çukuruna Düşen 11 Aylık Bebek Öldü

13 dakika önce

Konya'nın Emirgazi ilçesinde, üzeri açık vaziyetteki foseptik çukuruna düşen 11 aylık bebek, hayatını kaybetti.

Foseptik Çukuruna Düşen 11 Aylık Bebek Öldü, System.String[]
Konya'nın Emirgazi ilçesinde, üzeri açık vaziyetteki foseptik çukuruna düşen 11 aylık bebek, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kale Mahallesi'nde ikamet eden Selda Bayrakçı, 11 aylık bebeği Nisan Düriye'yi evde bırakarak hayvanlara yem vermek için ahıra gitti.

Bir süre sonra döndüğünde bebeğini evde bulamayan anne, çocuğunu aramaya başladı. Kızını, evin arka tarafındaki, üzeri açık olan foseptik çukurunda hareketsiz şekilde bulan anne, eşi tarlada olduğu için kayınbiraderi Zafer Bayrakçı'dan yardım istedi.

Zafer Bayrakçı, içinde bir miktar su bulunan çukurdan çıkardığı bebeği, kendi imkanlarıyla Emirgazi Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan kontrollerde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Konya'ya gönderildi.

Nisan Düriye bebeğin, kapısı açık bırakılan evden emekleyerek çıkıp çukura düştüğü tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:49 Kaynak: AA

Emirgazi, Konya, Güncel
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