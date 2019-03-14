Foseptik Çukuruna Düşen 11 Aylık Bebek Öldü

Konya'nın Emirgazi ilçesinde, üzeri açık vaziyetteki foseptik çukuruna düşen 11 aylık bebek, hayatını kaybetti.

Konya'nın Emirgazi ilçesinde, üzeri açık vaziyetteki foseptik çukuruna düşen 11 aylık bebek, hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kale Mahallesi'nde ikamet eden Selda Bayrakçı, 11 aylık bebeği Nisan Düriye'yi evde bırakarak hayvanlara yem vermek için ahıra gitti.



Bir süre sonra döndüğünde bebeğini evde bulamayan anne, çocuğunu aramaya başladı. Kızını, evin arka tarafındaki, üzeri açık olan foseptik çukurunda hareketsiz şekilde bulan anne, eşi tarlada olduğu için kayınbiraderi Zafer Bayrakçı'dan yardım istedi.



Zafer Bayrakçı, içinde bir miktar su bulunan çukurdan çıkardığı bebeği, kendi imkanlarıyla Emirgazi Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan kontrollerde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Konya'ya gönderildi.



Nisan Düriye bebeğin, kapısı açık bırakılan evden emekleyerek çıkıp çukura düştüğü tahmin ediliyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

11 Aylık Nisan Bebeğin Cansız Bedeni, Atık Su Çukurunda Bulundu

Kız Arkadaşının Babasını Vuran Şüpheli Yakalandı

Ünlü İsimler, Zafer Çika'nın Cenaze Törenine Akın Etti

HDP'nin Pankartı, Üzerindeki Yazı Nedeniyle Mahkeme Kararıyla Kaldırıldı