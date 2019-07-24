Son Dakika Haberleri: Foseptik çukuruna düşen ayıyı itfaiye kurtardı
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Foseptik çukuruna düşen ayıyı itfaiye kurtardı

1 saat önce

Foseptik çukuruna düşen ayıyı itfaiye kurtardıBOLU - Bolu'da, tavuk çiftliğinin çevresi tellerle örülü, foseptik çukuruna düşen ayı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Foseptik çukuruna düşen ayıyı itfaiye kurtardı
BOLU - Bolu'da, tavuk çiftliğinin çevresi tellerle örülü, foseptik çukuruna düşen ayı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Demirciler köyü Çam mevki'inde bulunan bir tavuk üretim çiftliğinin foseptik çukurundan sesler geldiğini duyan çiftlik çalışanları, çukurun içinde bir ayı olduğunu gördü. Çiftlik çalışanları çevresi tellerle örülü foseptik çukuruna düşen ayının kurtarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, foseptik çukurunun üzerindeki malzemeleri kaldırarak, ormanlık alandan getirdikleri çam ağacını çukura attılar. Çam ağacına tırmanarak çukurdan çıkan ayı, tellerin üzerinden atlayarak ormana doğru giderek gözden kayboldu.
Foseptik çukuruna düşen ayıyı itfaiye kurtardı
İtfaiye, Çiftlik, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:14 Kaynak: İHA
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