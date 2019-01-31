Foseptik Çukuruna Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
54 dakika önce
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde foseptik çukuruna düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa
'nın Birecik
ilçesinde foseptik çukuruna düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi'nde 1,5 yaşındaki Ayhan Güneş, evlerinin önündeki foseptik çukuruna düştü.
Ailesinin fark etmesiyle olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, çukurdan çıkardıkları çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Ayhan Güneş'in cesedi otopsi için Birecik Devlet Hastanesi
'ne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:59 Kaynak: AA
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