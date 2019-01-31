Son Dakika Haberleri: Foseptik Çukuruna Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Foseptik Çukuruna Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

54 dakika önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde foseptik çukuruna düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Foseptik Çukuruna Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti, System.String[]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde foseptik çukuruna düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi'nde 1,5 yaşındaki Ayhan Güneş, evlerinin önündeki foseptik çukuruna düştü.

Ailesinin fark etmesiyle olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, çukurdan çıkardıkları çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Ayhan Güneş'in cesedi otopsi için Birecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:59 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Birecik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yağmurdan Yıkılan Toprak Evdeki 5 Kişilik Aile Ölümden Döndü 16 Yaşındaki Çocuğa Çarpan Alkollü Sürücü Frene Bile Basmadan Kaçtı! Kamera Kayıttaydı

Ameliyatla Kadın Olan Selin Ciğerci'den Şaşırtan Açıklama: Gökhan Taşıyıcıdan Çocuk Sahibi Olabilir "Anne Üşüyorum" Çığlığını Duydu, Montunu Çıkarıp Çocuğa Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 20:53:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Foseptik Çukuruna Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]