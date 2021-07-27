Van'ın Özalp ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
İlçeye bağlı Sarıköy Mahallesi'nde ineğin çukura düştüğü ihbarı üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Özalp Grup Amirliği ekipleri ile Özalp Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kepçe yardımıyla ineği bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.
Hayvan sahibi Haşim Akgül, desteklerinden dolayı belediye ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Foseptik çukuruna düşen ineği belediye ve itfaiye kurtardı - Son Dakika