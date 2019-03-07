Foseptik Çukuruna Düşen İneği İtfaiye Kurtardı

Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde yaşandı. Foseptik çukuruna düşen ineği gören mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla ineği çukurdan çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ineği traktör yardımıyla yaklaşık yarım saat süren çalışmayla kurtararak sahibi İsmail Songur'a teslim edildi. İneği kurtarılan Songur, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

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