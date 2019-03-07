Son Dakika Haberleri: Foseptik Çukuruna Düşen İneği İtfaiye Kurtardı

Foseptik Çukuruna Düşen İneği İtfaiye Kurtardı

55 dakika önce

Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Foseptik Çukuruna Düşen İneği İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde yaşandı. Foseptik çukuruna düşen ineği gören mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla ineği çukurdan çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ineği traktör yardımıyla yaklaşık yarım saat süren çalışmayla kurtararak sahibi İsmail Songur'a teslim edildi. İneği kurtarılan Songur, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:15 Kaynak: İHA

Yenidoğan Mahallesi, Şanlıurfa, İtfaiye, 3. Sayfa
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