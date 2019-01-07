Son Dakika Haberleri: Foseptik Çukuruna Düşen İnek Kurtarıldı

Foseptik Çukuruna Düşen İnek Kurtarıldı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Foseptik Çukuruna Düşen İnek Kurtarıldı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Karataş Mahallesi'nde foseptik çukuruna düşen ineği gören vatandaşlar, kurtarma çalışması başlattı.

Uzun uğraşlara rağmen ineği bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, iş makinesiyle yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından çukurun etrafını açarak ineği bulunduğu yerden kurtardı.

Mahalle sakinleri çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:11 Kaynak: AA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, İtfaiye, Güncel
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