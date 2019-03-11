Son Dakika Haberleri: Foseptik Çukuruna Düşen İnek Kurtarıldı

Foseptik Çukuruna Düşen İnek Kurtarıldı

29 dakika önce

Adıyaman'da foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı.

Foseptik Çukuruna Düşen İnek Kurtarıldı, System.String[]
Adıyaman'da foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı.

Merkeze bağlı Bardakçı köyünde yaşayan Mehmet Aslan, ineğini bulamayınca çevrede aramaya başladı.

İneğinin foseptik çukuruna düştüğünü gören Aslan, hayvanı kendi çabalarıyla kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından ineği bulunduğu yerden çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:42 Kaynak: AA

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