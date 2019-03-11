Foseptik Çukuruna Düşen İnek Kurtarıldı
29 dakika önce
Adıyaman'da foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı.
Adıyaman'da foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı.
Merkeze bağlı Bardakçı köyünde yaşayan Mehmet Aslan, ineğini bulamayınca çevrede aramaya başladı.
İneğinin foseptik çukuruna düştüğünü gören Aslan, hayvanı kendi çabalarıyla kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından ineği bulunduğu yerden çıkardı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:42 Kaynak: AA
İYİ Partili Mehmet Aslan Pazar Tezgahına Geçip Limon Sattı
Ege Denizinde Korkutan Deprem
Hakkari Mitinginde Yanlış Video Girilince Erdoğan Sinirlendi
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Zam Geldi