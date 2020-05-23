Foseptik çukuruna düşen inek ve buzağı kurtarıldı - Son Dakika

İnek ve buzağının sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Olay yerine gelen ekipler, buzağıyı bulunduğu yerden çıkarırken ineği iş makinesi yardımıyla çukura yan yol açarak yarım saatlik uğraşın ardından kurtardı.

Gürece Mahallesi'nde foseptik çukuruna düşen inek ve yavrusunu görenler, kurtarma çalışması başlattı. Hayvanları bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Muğla 'nın Bodrum ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek ve buzağı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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