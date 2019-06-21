Foseptik çukuruna düşen işçi 10 gün sonra öldü
32 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde 10 gün önce bir otele ait foseptik çukuruna düşerek ağır yaralanan işçi, yaşam mücadelesini kaybetti.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:25 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde 10 gün önce bir otele ait foseptik çukuruna düşerek ağır yaralanan işçi, yaşam mücadelesini kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Avsallar
Mahallesi'nde 4 yıldızlı bir otele ait foseptik çukuruna düşen Fahri Er, kaldırıldığı Özel Anadolu Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Kurumuna kaldırılırken, jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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