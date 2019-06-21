Son Dakika Haberleri: Foseptik çukuruna düşen işçi 10 gün sonra öldü
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Foseptik çukuruna düşen işçi 10 gün sonra öldü

32 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde 10 gün önce bir otele ait foseptik çukuruna düşerek ağır yaralanan işçi, yaşam mücadelesini kaybetti.

Foseptik çukuruna düşen işçi 10 gün sonra öldü, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde 10 gün önce bir otele ait foseptik çukuruna düşerek ağır yaralanan işçi, yaşam mücadelesini kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Avsallar Mahallesi'nde 4 yıldızlı bir otele ait foseptik çukuruna düşen Fahri Er, kaldırıldığı Özel Anadolu Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Er'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:25 Kaynak: AA
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