Son Dakika Haberleri: Foseptik Çukuruna Düşen Köpek Kurtarıldı

Foseptik Çukuruna Düşen Köpek Kurtarıldı

49 dakika önce

Foseptik çukuruna düşen köpek kurtarıldıHAKKARİ - Hakkari'de 5 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düşen köpek, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Foseptik çukuruna düşen köpek kurtarıldı

HAKKARİ - Hakkari'de 5 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düşen köpek, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
Ağır kış şartlarının gelmesiyle birlikte hayvanların yaşam alanlarına yem bırakan ve birçok sokak hayvanını kurtaran belediye ekipleri, bu defa ise çukura düşen bir köpeği sağ kurtarmayı başardı. Merzan Mahallesi'nde bulunan Sosyal Bilimler Lisesinin 5 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düşen başıboş sokak köpeğinin sesini duyan vatandaşlar, kurtarma çalışmaları başlattı.
Ancak köpeği bir türlü kurtaramayan ekipler, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile belediye itfaiye ekibine haber verdi. Hemen olay yerine gelen ekipler, foseptik çukuruna iple inerek köpeği kurtarma çalışması başlattı. Uzun uğraşların ardından köpek yara almadan kurtarıldı. Yapılan ilk tedavisin ardından karnı duyurulan köpek, yaşam alanına geri bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:06 Kaynak: İHA

Hakkari, 3. Sayfa
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