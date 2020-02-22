Foseptik çukuruna düşen yavru köpekler kurtarıldı - Son Dakika
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Foseptik çukuruna düşen yavru köpekler kurtarıldı

6 saat önce

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde kullanılmayan foseptik çukuruna düşen 5 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Foseptik çukuruna düşen yavru köpekler kurtarıldı, System.String[]

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde kullanılmayan foseptik çukuruna düşen 5 yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Köyceğiz'in Pınar Mahallesi Akyaka mevkisinde yaşayan Bekir Kanat, itfaiye ekiplerini arayarak köpeklerinin foseptik çukuruna düştüğünü ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Köyceğiz Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kullanılmayan yaklaşık 1,5 metrelik çukurun içerisine giren bir itfaiye görevlisi, 5 yavru köpeği kurtararak sahibi Kanat'a teslim etti.

Kanat, köpeğini kurtaran itfaiye görevlilerine teşekkür etti.


Köyceğiz, İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:14 Kaynak: DHA
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