Son Dakika Haberleri: Foseptik kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Foseptik kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Foseptik kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti

1 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde foseptik kuyusuna düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Foseptik kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde foseptik kuyusuna düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Yeniköy Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2,5 yaşındaki M.E.G. isimli çocuk evlerinin yakınında bulunan foseptik kuyusuna düştü. Küçük çocuğun kuyuya düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu M.E.G. düştüğü kuyudan çıkarıldı. Ağır yaralanan küçük çocuk Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.E.G, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Yeniköy, Ereğli, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:00 Kaynak: İHA
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