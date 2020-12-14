Foseptikteki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan zehirlenen 8 işçiden 3'ü öldü (2) - Son Dakika

Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıç pompayı çalıştıran işçilerin egzozdan etkilenmesi üzerine mesai arkadaşları da yardım için çukura indi. Olayda 8 işçi egzozdan etkilendi.

Hem kavga ettiği karısını hem de kendilerini ayırmaya çalışan baldızını bıçakladı