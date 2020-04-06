Fosil yakıta ‘koronavirüs kalkanı’
1 saat önce
Fosil yakıta 'koronavirüs kalkanı'Ankara Sohbetleri'nin konuğu olan Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu salgının etkilerini değerlendirirken insan direncini artıran temiz havanın önemine dikkat çekti, virüsün fosil yakıt kullanımını azaltmada bir fırsat olarak görülmesini istedi.
Fosil yakıta 'koronavirüs kalkanı'Ankara Sohbetleri'nin konuğu olan Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu salgının etkilerini değerlendirirken insan direncini artıran temiz havanın önemine dikkat çekti, virüsün fosil yakıt kullanımını azaltmada bir fırsat olarak görülmesini istedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 05:05
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