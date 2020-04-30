Fosil yakıtlara talebin düşmesi 2020'de emisyonları yüzde 8 oranında azaltacak

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), kömür, petrol ve gaz talebinde yaşanan benzeri görülmemiş düşüş nedeniyle küresel enerji emisyonlarının yüzde 8 gibi rekor bir seviyede azalmasının beklendiğini açıkladı. Düşüşün başlıca nedeninin Covid-19 salgını olduğu belirtildi.



IEA tarafından perşembe günü yayımlanan küresel enerji araştırmasında, 100 günü aşkın bir süre zarfında görülen enerji talebi incelendi. Araştırma, dünyanın Covid-19 pandemisi nedeniyle kısıtlama uygulamalarına geçtiği süreci kapsadı.