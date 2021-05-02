Fosilleşmiş kemikleri 72 milyon yıl önceye dayanan dinozor "yeni bir tür" olarak kayıtlara geçti - Son Dakika

Fosilleşmiş kemikleri 72 milyon yıl önceye dayanan dinozor "yeni bir tür" olarak kayıtlara geçti

02.05.2021 09:23
Fosilleşmiş kemikleri 72 milyon yıl önceye dayanan dinozor

Japon bilim insanları, fosilleşmiş kemikleri 72 milyon yıl önceye ait toprak katmanında bulunan ördek gagalı dinozoru "yeni bir tür" olarak kayda geçti.

Japon bilim insanları, fosilleşmiş kemikleri 72 milyon yıl önceye ait toprak katmanında bulunan ördek gagalı dinozoru "yeni bir tür" olarak kayda geçti.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, amatör fosil toplayıcılarından Kişimoto Şingo, 2004'te Hyogo eyaletinin Awaji Adası'nda kemikler buldu.

72 milyon yıl önceki "Geç Kretase" dönemine dayanan toprak katmanındaki fosilleşmiş kemikleri, Hokkaido Üniversitesinden Prof. Kobayaşi Yoshitsugu öncülündeki ekip analiz etti.

Yıllar süren analiz sonucunda fosilleşmiş kemiklerin "Hadrosauridae" türünde ördek gagalı otobur bir dinozora ait olduğu tespit edildi.

8 metre uzunluğa ve 4-6 ton ağırlığa sahip olduğu hesaplanan dinozor keşfinin "türünün ilk keşfi" olduğu kaydedildi.

Dinozora bilimsel olarak "Yamatosaurus izanagii" ismi verildi.

"İzanagii" isminin Awaji Adası'yla bağlantılı Japon masallarında bahsedilen bir "ilah" olduğu açıklandı.

Keşif sürecine ait detaylı çalışmalar, "Scientific Reports" isimli İngiliz bilim dergisinde yayımlandı.

Fosilleşmiş kemiklerin ay ortasında Hyogo eyaletindeki bir müzede sergileneceği kaydedildi.

Fosil, Japon, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fosilleşmiş kemikleri 72 milyon yıl önceye dayanan dinozor 'yeni bir tür' olarak kayıtlara geçti - Son Dakika


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