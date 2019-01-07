Son Dakika Haberleri: Fosseptiğe Düşen İnek Kepçe ile Kurtarıldı

Fosseptiğe Düşen İnek Kepçe ile Kurtarıldı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde fosseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Fosseptiğe Düşen İnek Kepçe ile Kurtarıldı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde fosseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Karataş kırsal mahallesinde fosseptik çukuruna düşen bir inek, sahibi ve çevredekiler tarafından çukurdan çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, fosseptik çevresindeki toprağı kepçe ile açarak, ineğin dışarı çıkmasını sağladı. İneğin sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:17 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Ceylanpınar, İtfaiye, 3. Sayfa
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