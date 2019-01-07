Fosseptiğe Düşen İnek Kepçe ile Kurtarıldı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde fosseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesinde fosseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Karataş
kırsal mahallesinde fosseptik çukuruna düşen bir inek, sahibi ve çevredekiler tarafından çukurdan çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, fosseptik çevresindeki toprağı kepçe ile açarak, ineğin dışarı çıkmasını sağladı. İneğin sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:17 Kaynak: İHA
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