Son Dakika Haberleri: Fosseptiğe Düşen İnek Kepçe Yardımıyla Çıkarıldı

Fosseptiğe Düşen İnek Kepçe Yardımıyla Çıkarıldı

31 dakika önce

- Fosseptiğe düşen inek kepçe yardımıyla çıkarıldıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde fosseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kepçe yardımıyla çıkarıldı.

- Fosseptiğe düşen inek kepçe yardımıyla çıkarıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde fosseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kepçe yardımıyla çıkarıldı.
Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Karataş kırsal mahallesinde fosseptik çukuruna düşen bir inek, sahibi ve çevredekiler tarafından çukurdan çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, fosseptik çevresindeki toprağı kepçe ile açarak, ineğin dışarı çıkmasını sağladı.
İnek sahibi vatandaş, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:39 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Ceylanpınar, İtfaiye, Yerel
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