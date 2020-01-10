Fosseptik çukuru cinayetine müebbet hapis - Son Dakika
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Fosseptik çukuru cinayetine müebbet hapis

6 saat önce

Samsun'da kaybolduktan 4 gün sonra bir yazlık evin arka kısmındaki fosseptik çukurunda cesedi bulunan 35 yaşındaki şahsın öldürülmesiyle ilgili yargılanan zanlı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fosseptik çukuru cinayetine müebbet hapis, System.String[]

Samsun'da kaybolduktan 4 gün sonra bir yazlık evin arka kısmındaki fosseptik çukurunda cesedi bulunan 35 yaşındaki şahsın öldürülmesiyle ilgili yargılanan zanlı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin İncesu Yalımahallesi'nde 23 Mayıs 2018'de ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Zafer Çağdaş Adıgüzel, 19 Mayıs gecesi kayboldu ve ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu güvenlik kamerası kayıtlarından da yola çıkarak Zafer Çağdaş Adıgüzel'in en son görüldüğü kişi üzerinde çalışma yaptı. Karadeniz sahilindeki Ekrem E.'ye ait yazlık evde inceleme yapan Cinayet Bürosu ekipleri, evde tüfek, duvarda saçma izleri ile kan izleri fark edince evin bahçesinde arama çalışması yaptı. Yazlık evin arka bahçesindeki fosseptik çukurunun kapağını açan polis, çukurun içinde Zafer Çağdaş Adıgüzel'in yüz üstü yatar halde cesedini buldu.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu özel bir ekip kurdu ve katil zanlısı Ekrem E.'yi İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldı. İstanbul'da tutuklanan Ekrem E. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasına tutuklu bulunduğu İstanbul Maltepe Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak katılan Ekrem E., "Mahkemenin adaletine güveniyorum" dedi.


Mahkeme, Ekrem E.'yi müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:45 Kaynak: İHA
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