Fosseptik çukuruna düşen at kurtarıldı - Son Dakika

Van'ın Saray ilçesinde fosseptik çukuruna düşen at itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde ilçenin Bakışık Mahallesi'nde meydana geldi. Atın fosseptik çukuruna düştüğünü gören vatandaşlar, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden destek istedi. Bölgeye gelen ekipler, kepçe yardımıyla atı bulunduğu çukurdan çıkararak sahibine teslim etti. - VAN
Kaynak: İHA
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