Son Dakika Haberleri: Fosseptik Çukuruna Düşen İnek Kurtarıldı

Fosseptik Çukuruna Düşen İnek Kurtarıldı

55 dakika önce

Adıyaman merkeze bağlı Bardakçı Köyü'nde fosseptik çukuruna düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fosseptik Çukuruna Düşen İnek Kurtarıldı, System.String[]
Adıyaman merkeze bağlı Bardakçı Köyü'nde fosseptik çukuruna düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Adıyaman merkeze bağlı Bardakçı Köyü'nde Mehmet Aslan'a ait hamile inek fosseptik çukuruna düştü. İneği düştüğü çukurdan kurtaramayan inek sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri çukura düşen ineği kurtardı. İneğin ve yavrusunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:21 Kaynak: İHA

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