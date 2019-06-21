Son Dakika Haberleri: Fosseptik çukuruna düşen işçi 10 gün sonra öldü
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Fosseptik çukuruna düşen işçi 10 gün sonra öldü

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde fosseptik çukuruna düşerek ağır yaralanan otel işçisi tedaviye alındığı hastanede 10 gün sonra yaşamını kaybetti.

Fosseptik çukuruna düşen işçi 10 gün sonra öldü, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde fosseptik çukuruna düşerek ağır yaralanan otel işçisi tedaviye alındığı hastanede 10 gün sonra yaşamını kaybetti.

Olay, 10 Haziran'da Avsallar Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Otelde işçi olarak çalışan 38 yaşındaki Fahri Er bir anlık dalgınlık sonucu fosseptik çukuruna düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Er'i özel bir hastaneye götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Er, dün gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Er'in cansız bedeni savcılık incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:33 Kaynak: İHA
Alanya, Antalya, İşçi, 3. Sayfa
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