Fosseptik Çukuruna Düşen Köpek Kurtarıldı
1 saat önce
Hakkari'de 5 metre derinliğindeki fosseptik çukuruna düşen köpek, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
Hakkari
'de 5 metre derinliğindeki fosseptik çukuruna düşen köpek, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.
Ağır kış şartlarının gelmesiyle birlikte hayvanların yaşam alanlarına yem bırakan ve birçok sokak hayvanını kurtaran belediye ekipleri, bu defa ise çukura düşen bir köpeği sağ kurtarmayı başardı. Merzan Mahallesi'nde bulunan Sosyal Bilimler Lisesinin 5 metre derinliğindeki fosseptik çukuruna düşen başıboş sokak köpeğinin sesini duyan vatandaşlar, kurtarma çalışmaları başlattı.
Ancak köpeği bir türlü kurtaramayan ekipler, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile belediye itfaiye ekibine haber verdi. Hemen olay yerine gelen ekipler, fosseptik çukuruna iple inerek köpeği kurtarma çalışması başlattılar. Uzun uğraşların ardından köpek yara almadan kurtarıldı. Yapılan ilk tedavisin ardından karnı duyurulan köpek, yaşam alanına geri bırakıldı. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:39 Kaynak: İHA
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