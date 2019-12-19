Fosseptik çukurunda insan kemikleri bulundu - Son Dakika
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Fosseptik çukurunda insan kemikleri bulundu

6 saat önce

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde 3 yıldır kayıp olan Selahattin Karakuş'u arama çalışmaları kapsamında bir bahçedeki fosseptik çukuru ve etrafında yapılan kazı sonucu kemikler bulundu.

Fosseptik çukurunda insan kemikleri bulundu, System.String[]

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde 3 yıldır kayıp olan Selahattin Karakuş'u arama çalışmaları kapsamında bir bahçedeki fosseptik çukuru ve etrafında yapılan kazı sonucu kemikler bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Gaziler köyünde ikamet eden ve çiftçilik ile uğraşan Selahattin Karakuş'tan (36) 17 Temmuz 2016 tarihinden beri haber alınamıyor. Kendisinden haber alamayan ailesi Jandarmaya haber verdi. Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aynı köyde ikamet eden ağabeyi B.K. ve M.K. isimli çiftin ev ve eklentilerinde inceleme yapıldı. Jandarma, polis ve diğer ekiplerin katılımıyla evin bahçesinde bulunan fosseptik çukurunda yapılan aramada, bir kişinin cesedine ait kemikler bulundu. Bulunan kemiklerin 3 yıl önce kaybolan 36 yaşındaki Selahattin Karakuş'a ait olabileceği, kesin sonucun ise DNA testinde ortaya çıkacağı belirtildi.


Olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, Selahattin Karakuş'un ağabeyi B.K. ile yengesi M.K. gözaltına alındı. - IĞDIR

Tuzluca, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:57 Kaynak: İHA
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