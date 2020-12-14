Fosseptikteki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan zehirlenen 8 işçiden 3'ü öldü - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde fosseptikteki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan zehirlenen 8 işçiden 3'ü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Karataş Mahallesi'ndeki atış poligonu binasının inşaatında çalışan işçiler, bahçedeki fosseptiğe su dolması üzerine çukura girerek tahliye işlemine başladı.

Dalgıç pompayı çalıştıran işçilerin egzozdan etkilenmesi üzerine mesai arkadaşları da yardım için çukura indi. Olayda 8 işçi egzozdan etkilendi.

Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fosseptikten çıkarılan 5 işçi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarılan Şevket Çetin, Aykut Kaya ve Emrullah Kalem'in (17) cesetleri, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Suriyeli işçiler Abdurrezzak Beşar (22), Ahmed Abdullah (34) ve Eyyub Babadi (35) ile Furkan Pesin ve Turgay Yıldırım'ın Pamukkale Üniversitesi ve Denizli Devlet hastanelerinde tedavileri sürüyor. Gazdan etkilenen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden işçilerden Şevket Çetin'in, çukurdan çıkamayan arkadaşlarını kurtarmak için içeri girdiği, bir işçiyi kurtardığı ancak daha sonra yeniden girince zehirlendiği öğrenildi.

Şantiye şefi Hüseyin Y. ve inşaat sahibi olduğu belirtilen Ali E. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.