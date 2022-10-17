Fossil, yenilenmiş Gen 6 akıllı saatini duyurdu - Son Dakika
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Fossil, yenilenmiş Gen 6 akıllı saatini duyurdu

17.10.2022 14:41
Fossil, yenilenmiş Gen 6 akıllı saatini duyurdu

Fossil Gen 6 Wellness Edition, şık tasarımı, yükseltilmiş fitness takibi ve tabii ki en yeni Wear OS yazılımıyla karşınızda.

Fossil, modaya uygun akıllı saat estetiğiyle dikkat çeken Gen 6 Wellness Edition'ı tanıttı. Fitness odaklı olan Gen 6, sportif ve ince ayarlı bir tasarıma sahip. Peki dikkat çeken özelliklere sahip olan bu saat teknik özellikleri ile neler sunuyor?

Gen 6 Wellness Edition'ın öne çıkan özellikleri

Yeni Gen 6 Wellness Edition şık, kavisli ve paslanmaz çelik kenarlarıyla güncellenmiş bir tasarıma sahip. Bu da onu en iyi görünümlü Wear OS akıllı saatlerden biri yapıyor. Gen 6, 1.28 inç ekrana sahip 44 mm'lik bir kasa içinde geliyor.

Fossil, yenilenmiş Gen 6 akıllı saatini duyurdu

Snapdragon 4100+ tarafından desteklenen bu cihaz Google'ın akıllı saat işletim sistemi olan Wear OS 3 ile birlikte geliyor. Ayrıca 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanına sahip. Bununla birlikte Gen 6 Wellness Edition YouTube Music, Spotify ve Facer gibi uygulamaları destekliyor.

Fossil Gen 6 Wellness Edition'ın öne çıkan diğer özellikleri ise kan oksijen seviyesi ölçümü, kalp atış hızı, otomatik egzersiz algılama ve VO2 Max kullanarak kardiyo fitness tahminleri dahil olmak üzere sağlık ve fitness verilerini kaydeden Wellness isimli uygulamaya sahip.

Fossil klasik tasarımlı akıllı saat severler için yeni modelini tanıttı

Bu uygulama ayrıca, antrenmanların dışında gelişmiş uyku takibi de sağlıyor. Ek olarak, Gen 6 Wellness Edition, bir antrenman sırasında kalp atış hızınızı sürekli olarak takip ederken hareketlerinize bağlı olarak antrenmanları otomatik olarak değiştirebiliyor.

Pek çok akıllı saat, bu özellikleri yıllar önce zaten getirdi. Ancak Fossil'in daha önce kullanmış olduğu Wear OS 2 ve daha eski Snapdragon Wear yongaları yüzünden bu özelliklerin gelmesi gecikti.

Fossil, yenilenmiş Gen 6 akıllı saatini duyurdu

Fossil Gen 6 Wellness Edition, Siyah, Gümüş ve Pembe Altın olmak üzere üç renk seçeneğiyle gelecek. Birden fazla kayış seçeneğine sahip olan Gen 6, 17 Ekim'den itibaren 299 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gen 6 Wellness Edition'ı nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Fossil, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Fossil, yenilenmiş Gen 6 akıllı saatini duyurdu - Son Dakika

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