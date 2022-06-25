Fossil klasik tasarımlı akıllı saat severler için yeni modelini tanıttı - Son Dakika
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Fossil klasik tasarımlı akıllı saat severler için yeni modelini tanıttı

25.06.2022 15:53
Fossil klasik tasarımlı akıllı saat severler için yeni modelini tanıttı

Fossil Gen 6 Hybrid, markanın diğer 6. nesil modellerinden bazı ögeler taşırken daha fazla teknolojiyi de içerisinde barındırıyor.

Fossil, modern akıllı saat özellikleri ile birlikte klasik bir görüntü isteyen kullanıcıların tercihlerinden bir tanesi. Hybrid akıllı saat modelleri ile bu kullanıcıları hedefleyen marka, yeni nesil saatini tanıttı. Fossil Gen 6 Hybrid, markanın diğer 6. nesil modellerinden bazı ögeler taşırken daha fazla teknolojiyi de içerisinde barındırıyor.

Fossil Gen 6 Hybrid yeni özelliklere kavuştu

Markanın yeni akıllı saati Machine ve Stella adı verilen iki farklı tasarımla sunulacak. Machine modeli metal dokulu çerçevsi ve 45 mm'lik kasa boyutuna sahip. Bu versiyon siyah, duman grisi ve gümüş renk ile satın alınabilecek.

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Stella adı verilen versiyon, rose gold, gümüş ve iki renkli bir seçeneğe sahip olacak. 40.5 mm'lik boyutuyla da daha çok kadın kullanıcılar için tasarlandığını söyleyebiliriz. Her iki saat modeli de metal, deri veya silikon kayışlar ile satın alınabilecek. Metal kordon 18 mm'lik genişliğe sahipken deri ve silikon kordonlar ise 24 mm'lik genişlik ile sunulacak.

Fossil klasik tasarımlı akıllı saat severler için yeni modelini tanıttı

Fossil Gen 6 Hybrid, batarya ömrü ile de oldukça iddialı. 2 haftalık batarya ömrü vadeden saat bir akıllı saatten istenen birçok özelliği de içerisinde barındırıyor. Uyku ve adım takibinin yanı sıra telefon bildirimleri, kişiselleştirilebilir arayüz, kalp atış takibi ve egzersiz izleme özellikleri sunuyor.

Yeni model selefinden farklı olarak bundan böyle SpO2 takibi de yapabilecek. Kandaki oksijen yoğunluğunu ölçebilecek olan saat aynı zamanda Amazon Alexa desteğine de kavuştu. Alexa desteği ile birlikte yerleşik bir mikrofon da akıllı saat üzerindeki yerini aldı.

Fossil klasik tasarımlı akıllı saat severler için yeni modelini tanıttı

Fossil yeni saati ile birlikte daha kapsamlı bir fitness veri tablosuna sahip yeniden tasarlanmış bir akıllı saat yardımcı uygulamasını da sundu. Hem Android hem de iOS destekli bu uygulama önceki nesil Fossil Hybrid modellerinde kullanılabilecek.

Fossil Gen 6 Hybrid, 27 Haziran'dan itibaren Fossil.com'dan veya Fossil perakende mağazalarında satışa sunulacak. Saatin yurtd dışı fiyatı deri ve silikon kordonlu versiyon için 229 dolar, metalik kordon için ise 249 dolar olarak açıklandı.

Siz akıllı saat alırken hangi özelliklere dikkat ediyorsunuz? Klasik görünümlü Fossil modellerini tercih eder miydiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Fossil, Saat, Güncel, Son Dakika

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