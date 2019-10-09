Son Dakika Haberleri: Foto Fest'te portfolyo değerlendirmelerine ilgi büyük
Son Dakika Güncel Foto Fest'te portfolyo değerlendirmelerine ilgi büyük

Foto Fest'te portfolyo değerlendirmelerine ilgi büyük

1 saat önce

Uluslararası Fotoğraf Festivali'nde, Bursalı fotoğraf tutkunlarını projelerini usta isimlerle paylaştı.

Foto Fest'te portfolyo değerlendirmelerine ilgi büyük, System.String[]

Uluslararası Fotoğraf Festivali'nde, Bursalı fotoğraf tutkunlarını projelerini usta isimlerle paylaştı.


Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından organize edilen, BUFSAD destekleriyle 'Hava, su, toprak... Doğaya dönüş' temasıyla gerçekleştirilen Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivalinde portfolyo değerlendirmelerine fotoğraf tutkunları ilgi gösterdi. Çektikleri fotoğraf karelerini usta fotoğrafçılara göstererek tecrübeleri birinci ağızdan dinleyen Bursalı fotoğrafseverler ayrıca projeleri hakkında da fikir alışverişinde bulundu.


Portfolyo değerlendirmelerine Abit Kullebi, Emerson Murakami (Brezilya), Gürsel Egemen Ergin, Igor Mukhin (Rusya), Mehran Cheraghchi Bazar (İran), Önder Turacı, Mustafa Bilge Satkın, Nihal Gündüz, Park Jongwoo (Güney Kore), Süha Derbent, Svetlana Yerkovich (Rusya) ve Tansu Gürpınar fotoğraf meraklılarının çalışmalarını yakından inceleyerek görüşlerini iletti - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:48 Kaynak: İHA
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