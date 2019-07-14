Foto galeri | New York 42 yıl sonra ilk kez elektriksiz kaldı, mega kent karanlığa gömülünce...
1 saat önce
New York'un kalbi Manhattan'da akşam saatlerinde yaşanan yaklaşık 5 saatlik elektrik kesintisi kente yaşamı felce uğrattı. Elektrik dağıtım şebekelerindeki arıza nedeniyle kent 42 sene sonra akşam karanlığa bürünürken, metro seferlerinde aksamalar yaşandı, birçok kişi asansörlerde mahsur kaldı.
New York
'un kalbi Manhattan'da akşam saatlerinde yaşanan yaklaşık 5 saatlik elektrik kesintisi kentte yaşamı felce uğrattı.
Elektrik dağıtım şebekelerinde meydana gelen arıza nedeniyle 42 sene sonra akşam karanlığa bürünen New York'ta metro seferlerinde aksamalar yaşandı, gökdelenlerin asansörlerinde mahsur kalanlar oldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:52
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