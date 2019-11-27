"Foto Kadir" 55 yıldır fotoğraf makinesini elinden bırakmıyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 70 yaşındaki fotoğrafçı Kadir İlci, tutkuyla yaptığı mesleğini 55 yıldır sürdürüyor.

Çorum'da doğan ve 9 yaşında annesini kaybeden İlci, babasının başka biriyle evlenmesinden sonra 3 kardeşiyle Merzifon'da yaşayan halasının yanında yaşamaya başladı.

Kardeşleri ve kendisinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla inşaatlarda çalışan İlci, harçlığını çıkarmak için 15 yaşında bir fotoğrafçının yanında çırak olarak işbaşı yaptı.

İlci için, mesleğe başladığı ilk zamanlarda para kazanma aracı olarak gördüğü fotoğrafçılık, kısa bir süre sonra aşka dönüştü. Daha sonra kendine ait stüdyo açan, evlenen ve iki çocuğu olan İlci, mesleğinden kopmamak ve dijitale uyum sağlamak için birçok eğitim aldı.

Fotoğrafçılıktan kazandığını parayla evini geçindiren, çocuklarını büyüten İlci, mesleğinde emekliliği düşünmeyenlerden.

Dükkan kirasını emekli maaşıyla ödeyen ve zamanının büyük bölümünü doğada fotoğraf çekerek geçiren İlci, sağlığı el verdiği sürece fotoğraf makinesini elinden bırakmak istemiyor.

İlci, AA muhabirine, fotoğrafçılığa ilk başladığı zamanlarda mesleğini çok önemsemediğini, zaman geçtikçe düşüncelerinin çok farklı boyutlara ulaştığını söyledi.

Zamanla fotoğrafın hayatının merkezi haline geldiğini anlatan İlci, şunları kaydetti:

"Bir güzelliği yakalayıp tarihe bir belge olarak bırakmak benim için büyük mutluluk. Bunun için fotoğrafçılığa daha farklı bir gözle bakmaya başladım. Teknik olarak fotoğraf bana göre ışık, gölge oyunu, güzel bir ışık kullanarak görüntünün filme, şimdi dijitale aktarılmasıdır. İşimi yaparken çok zevk alıyorum. Güneşin doğuşunu çekerken hem o güzellik için Allah'a şükrediyorum hem de o anı ölümsüzleştiriyorum. Bu benim için büyük bir zevk."

Mesleğinde artık maneviyatın maddiyatın önüne geçtiğini ifade eden İlci, "Bir mesleği sevmiyorsanız ondan verim alma şansınız yok. Hangi mesleği seçerseniz seçin seveceksiniz. O güzellikler var ya o güzellikler, o güzellikleri yaratan var ya yaratan, onun güzelliklerini ölümsüzleştirme duygusu var bende. Bu duygu doğrultusunda güzellikleri çekmesini seviyorum." diye konuştu.