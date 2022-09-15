Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı - Son Dakika
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Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı

15.09.2022 17:40

Kayseri'nin çeşitli bölgelerinde 34 hırsızlık olayının şüphelisi 35 kişi jandarma ekipleri tarafından 59 bölgeye yerleştirilen foto kapan görüntüleri ile tespit edildi. 35 şüpheli ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından asayiş olaylarının önlenmesi ve meydana gelen olayların aydınlatılması amacıyla kentin farklı noktalarına 59 tane foto kapan kuruldu.

Foto kapanlara yansıyan görüntülerden yola çıkan jandarma ekipleri 2022 yılı içerisinde 10 baz istasyonundan kablo hırsızlığı, 8 elektrik kablosu hırsızlığı, 2 iletişim kablosu hırsızlığı, 6 demir yolundan kablo hırsızlığı, 1 kamu kurumundan hırsızlık, 2 iş yerinden hırsızlık, 2 sulama kanalı vanası hırsızlığı, 1 kaçak kazı, 2 yasa dışı kenevir ekimi olmak üzere toplam 34 olayı aydınlattı.

Foto kapan görüntüleri ile tespit edilen 35 şüpheli ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı - Son Dakika
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