Foto kopanlar Alageyik ve Kızıl Geyik görüntüledi - Son Dakika

Foto kopanlar Alageyik ve Kızıl Geyik görüntüledi
DÜZCE (İHA) – Yaban hayatı gözlemlenmek için ülke genelinde bir çok ormana yerleştirilen foto kapanlar bu sefer sadece Antalya'da görülen Alageyik ile Türkiye'de koruma altına alınan Kızıl geyik görüntüledi.
DÜZCE (İHA) – Yaban hayatı gözlemlenmek için ülke genelinde bir çok ormana yerleştirilen foto kapanlar bu sefer sadece Antalya'da görülen Alageyik ile Türkiye'de koruma altına alınan Kızıl geyik görüntüledi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yaban hayatı gözlemlemek için ormanlara hareket edildiği anda kayıt edilen foto kapanlar yerleştirdi. Daha önce bir çok canlının görüntülerini kayıt altına alan foto kapanlar bu sefer Dünya'da sadece Antalya'da görülen Alageyik görüntüledi. Görüntülerde foto kapanın tam karşısına geçen Alageyik'in nefes alış verişi görüntülendi. Bir başka görüntüde ise ülkemizde aşırı avlanma sonucunda sayıları düşen Kızıl Geyik görüntülere takıldı. Türkiye'de koruma altına alınan kızıl geyik görüntüleri ise ormanda yaban hayat için hazırlanan sulama kanalından su içmesi ve otlanması görüldü. Ayrıca foto kapanlara kurt, ayı, karaca ve yaban domuzları da takıldı. - DÜZCE
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