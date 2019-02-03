Foto Muhabiri Aral Deneyimlerini Tahran Türk Okulundaki Öğrencilerle Paylaştı
1 saat önce
Gazeteci ve foto muhabiri Coşkun Aral, İran'ın başkenti Tahran'daki Türk Okulundaki öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.
Gazeteci ve foto muhabiri Coşkun Aral
, İran
'ın başkenti Tahran
'daki Türk Okulundaki öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.
Duayen foto muhabiri Ara Güler
'in eserleri için hazırlanan "Ara Güler Universal
" projesi kapsamında sanatseverlerin ziyaretine açılan "Kayıp Tarihin Anısı" sergisi için Tahran'da bulunan gazeteci Aral, Tahran Türk Okulundaki öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini anlattı. Türkiye
'nin Tahran Büyükelçiliğinin içindeki Türk Okulundaki öğrenci, öğretmen ve velilerin katıldığı program kapsamında yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi veren Aral, katılımcılara meraklı olmaları, okumaları ve araştırma yapmaları tavsiyelerinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:19 Kaynak: AA
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