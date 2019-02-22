Son Dakika Haberleri: Foto Muhabirleri Genç İletişimcilerle Buluştu

Foto Muhabirleri Genç İletişimcilerle Buluştu

1 saat önce

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Başkanı Rıza Özel ile Foto Muhabiri Tolga Adanalı, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 'Usta Buluşmaları Konferansı'nda, genç iletişimcilerle bir araya geldi.

Foto Muhabirleri Genç İletişimcilerle Buluştu, System.String[]
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Başkanı Rıza Özel ile Foto Muhabiri Tolga Adanalı, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 'Usta Buluşmaları Konferansı'nda, genç iletişimcilerle bir araya geldi.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin konferans salonunda düzenlenen 'Usta Buluşmaları Konferansı'na; alanında dünyanın önemli isimleri arasında yer alan, İran asıllı Fransız fotoğrafçı Manoocher Deghati, TFMD Başkanı Rıza Özel ile Foto Muhabiri Tolga Adanalı konuk oldu. Konferansta konuşan usta Foto Muhabirleri öğrencilere haber fotoğrafına değer katan unsurları, haber fotoğrafı seçiminde dikkat edilmesi gereken konuları ve çektikleri fotoğrafların hikayelerini anlattı.

TFMD hakkında bilgilendirmede bulunan Rıza Özel, 'Yılın Basın Fotoğrafları' adlı yarışmada, 3 bin 384 fotoğrafın yarıştırılacağını söyledi. İlk kez bu yıl Ara Güler adına üniversitelerin iletişim fakülteleri ile güzel sanatlar fakültesi fotoğraf bölümü öğrencileri arasında yarışma düzenlendiğini anlatan Özel, okul hayatına devam eden öğrencilerin özenmesini amaçladıklarını söyledi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:20 Kaynak: İHA

Akdeniz Üniversitesi, Güncel
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