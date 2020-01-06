Foto muhabirlerinden "Futbolun altın kareleri" sergisi - Son Dakika
Son Dakika Spor Foto muhabirlerinden 'Futbolun altın kareleri' sergisi - Son Dakika Spor

Foto muhabirlerinden "Futbolun altın kareleri" sergisi

6 saat önce

muhabirleri Mesut Işık ve Büşra Kaya'ya ait "Futbolun altın kareleri" isimli fotoğraf sergisinin açılışı;

Foto muhabirlerinden
muhabirleri Mesut Işık ve Büşra Kaya'ya ait "Futbolun altın kareleri" isimli fotoğraf sergisinin açılışı; AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri Levent Altun, Gebze Gazeteciler Cemiyet Başkanı Ahmet Oğuz ve Gebzespor Başkanı Recep Avcı'nın katılımları ile gerçekleşti.

Sahalarda yaşanan puan mücadelesinde 'an'ları yakalayarak zorlu mücadeleye ışık tutan kareleri sergide futbolseverlerle buluşturan DHA muhabiri Mesut Işık, 2'nci sergisini açtığını belirterek, "Sergimizin 2'ncisini açtık futbolun altın kareleri adıyla. Sergide Süper Lig'den, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımımızın maçlarından olmak üzere toplam 50 tane fotoğrafımız mevcut. Sergimiz 6-10 tarihleri arasında Gebze Ticaret Odası'nda, 13-17 Ocak arasında Anadolu Sağlık Merkezi'nde ve 18-26 Ocak tarihlerinde Gebze Center AVM'de olacak. İlgiden çok memnunum. Bu kadar beklemiyordum. Yağışlı ve fırtınalı havaya rağmen Gebzeliler çok ilgi gösterdiler" dedi.

Kadın bir gazeteci olarak yağmur-çamur demeden her maça giderek görev yapan Büşra Kaya ise "Bir kadın olarak o sahalarda görev yapmak harika bir duygu. Tabii ne kadar eşit bir durumda olsak da zor. Fotoğraflarımızın bu şekilde sergilenmesi ve insanların tepkileri çok güzel, çok heyecan verici" diye konuştu.

Futbolun altın kareleri sergisi 6-10 Ocak arasında Gebze Ticaret Odası'nda, 13-17 Ocak arasında Anadolu Sağlık Merkezi'nde ve 18-26 Ocak tarihlerinde Gebze Center AVM'de ziyaret edilebilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fotoğraf sergisinden detaylar

Fotoğraflardan detaylar

Serginin açılışına istinaden kurdele kesimi

Mesut Işık ve Büşra Kaya'nın açıklamaları


Mesut Işık, Gebze, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:34 Kaynak: DHA
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