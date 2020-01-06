Foto muhabirlerinden

Sahalarda yaşanan puan mücadelesinde 'an'ları yakalayarak zorlu mücadeleye ışık tutan kareleri sergide futbolseverlerle buluşturan DHA muhabiri Mesut Işık, 2'nci sergisini açtığını belirterek, "Sergimizin 2'ncisini açtık futbolun altın kareleri adıyla. Sergide Süper Lig'den, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımımızın maçlarından olmak üzere toplam 50 tane fotoğrafımız mevcut. Sergimiz 6-10 tarihleri arasında Gebze Ticaret Odası'nda, 13-17 Ocak arasında Anadolu Sağlık Merkezi'nde ve 18-26 Ocak tarihlerinde Gebze Center AVM'de olacak. İlgiden çok memnunum. Bu kadar beklemiyordum. Yağışlı ve fırtınalı havaya rağmen Gebzeliler çok ilgi gösterdiler" dedi.

Kadın bir gazeteci olarak yağmur-çamur demeden her maça giderek görev yapan Büşra Kaya ise "Bir kadın olarak o sahalarda görev yapmak harika bir duygu. Tabii ne kadar eşit bir durumda olsak da zor. Fotoğraflarımızın bu şekilde sergilenmesi ve insanların tepkileri çok güzel, çok heyecan verici" diye konuştu.

Futbolun altın kareleri sergisi 6-10 Ocak arasında Gebze Ticaret Odası'nda, 13-17 Ocak arasında Anadolu Sağlık Merkezi'nde ve 18-26 Ocak tarihlerinde Gebze Center AVM'de ziyaret edilebilecek.