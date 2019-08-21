Son Dakika Haberleri: Foto muhabirlerinin gözüyle Moğolistan
Son Dakika Güncel Haber

Foto muhabirlerinin gözüyle Moğolistan

25 dakika önce

ULAN Anadolu Ajansı, Moğolistan Ulusal Haber Ajansının (Montsame) organizasyonunda gerçekleştirilen "Moğolistan Bugün" uluslararası foto muhabirleri programına, Rusya, Çin, Güney Kore, Japonya ve Moğolistan'dan medya kuruluşlarıyla katıldı.

Foto muhabirlerinin gözüyle Moğolistan, System.String[]
ULAN Anadolu Ajansı, Moğolistan Ulusal Haber Ajansının (Montsame) organizasyonunda gerçekleştirilen "Moğolistan Bugün" uluslararası foto muhabirleri programına, Rusya, Çin, Güney Kore, Japonya ve Moğolistan'dan medya kuruluşlarıyla katıldı.
Moğolistan'ın farklı bölgeleri, yaşam tarzı ve kültürünün uluslararası alanda tanıtılmasının amaçlandığı "Moğolistan Bugün" uluslararası foto muhabirleri programı, 12-20 Ağustos'ta gerçekleştirildi.
Moğolistan Ulusal Haber Ajansının davetlisi olarak programa katılan ajanslar, ülkenin doğu bölgelerinde gerçekleştirilen fotoğraf turlarına katılarak, Khentei ve Dornod eyaletlerinde fotoğraf çekimleri ve foto-röportajlar yaptı.
"Farklı inançlar", "bozkır yaşamı", "at yetiştiriciliği", "doğal güzellikler" ve "Moğolistan'ın başkenti ve en büyük şehri Ulan Batur'un gelişimi" başlıklarında öne çıkan 100 fotoğraf, Ulan Batur Milli Müzesi'nde açılan sergide beğeniye sunuldu. 25 foto muhabirinin katılımcı olduğu sergide, Anadolu Ajansınca çekilen 15 fotoğraf yer aldı.
Programa, Anadolu Ajansını temsilen AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Hasan Öymez ve Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul katıldı.
Çin Halk Cumhuriyeti, Anadolu Ajansı, Moğolistan, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç yıl Yunanistan'daki yangına yardım etmek isteyen Pakdemirli: 6 uçağın 3'ünün motoru yok
İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar sardı! Kartal'da bazı evleri su bastı AK Parti Gül, Davutoğlu ve Babacan'ı davet etmedi Burası Beyoğlu değil Suriye sokakları! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 14:09:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Foto muhabirlerinin gözüyle Moğolistan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]