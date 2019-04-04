Fötö'nün Mahrem İmamına 16 Yıl Hapis
1 saat önce
Şanlıurfa'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'Mardin mahrem sorumlusu' olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Şanlıurfa
'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'Mardin
mahrem sorumlusu' olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve örgütün sözde "Mardin mahrem sorumlusu" olduğu öne sürülen Akif Bağcı'nın yargılanmasına devam edildi. Davanın karar duruşmasına avukatıyla birlikte katılan sanık Akif Bağcı üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını istedi. Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüt içerisinde 'Mardin mahrem sorumlusu' olarak yönetici sıfatıyla görev aldığını, 12 bin 538 kez ByLock uygulamasına giriş yaptığının tespit edildiğini belirtti. Savcı, ayrıca sanığın Bank Asya
'da hesabı bulunduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, yargılama sonunda Bağcı'ya "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 16 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:06 Kaynak: İHA
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