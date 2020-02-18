Foto ve video kapanlar doğayı böyle görüntüledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Foto ve video kapanlar doğayı böyle görüntüledi - Son Dakika

Foto ve video kapanlar doğayı böyle görüntüledi

6 saat önce

Foto ve video kapanlar doğayı böyle görüntülediKars'ın Sarıkamış ilçesinde "Doğu Anadolu Yaban Hayatı Araştırma ve Koruma" projesi çerçevesinde ormanlar ve çeşitli alanlara yaz ve kış yerleştirilen foto kapan ile video kapanlar sayesinde izlenen yaban hayvanların doğal yaşamı gün...

Foto ve video kapanlar doğayı böyle görüntüledi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Doğu Anadolu Yaban Hayatı Araştırma ve Koruma" projesi çerçevesinde ormanlar ve çeşitli alanlara yaz ve kış yerleştirilen foto kapan ile video kapanlar sayesinde izlenen yaban hayvanların doğal yaşamı gün yüzüne çıkartılıyor.

Dünyanın tek göç eden bozayılarının bulunduğu 2700 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık, kurt, vaşak, karaca gibi birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Bu hayvanların korunarak popülasyonunun artırılması amacıyla sarıçam ormanları ile kaplı bölgede Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) izniyle KuzeyDoğa Derneği ve Iğdır Üniversitesi iş birliğinde "Doğu Anadolu Yaban Hayatı Araştırma ve Koruma" projesi yürütülüyor. Projeyle Sarıkamış ormanları başta olmak üzere çeşitli alanlara foto kapan ya da video kapan yerleştiren görevliler bu sayede yabani hayvanların sayısı ve yaşamına ilişkin önemli veriler elde ediyor.

Utah ve Koç Üniversiteleri öğretim üyesi KuzeyDoğa Derneği Başkanı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, proje kapsamında yerleştirilen foto kapan ve video kapanlarla yaban hayatını izlemeye devam ettiklerini söyledi.

Foto ve video kapanlar doğayı böyle görüntüledi

Sarıkamış, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:18 Kaynak: DHA
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