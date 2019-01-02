"FOTOĞRAF 51" Yaşamın Sırrının Peşinde!
12 dakika önce
"Fotoğraf 51" yaşamın sırrını çözmek için hayatını adayan İngiliz kimyager Rosalind Franklin'in gerçek hayat hikayesini konu alıyor.
İnsanın yapı taşı olan DNA'nın tarihteki ilk net fotoğrafını x-ışınları ile görüntülemeyi başaran bilim insanı Rosalin Franklin ve aynı yola hayatlarını adayan bir grup bilim adamının öyküsü "Fotoğraf 51" ile tiyatro severlerle buluşuyor.
Yönetmenliğini Çağ Çalışkur'un, çevirmenliğini Hira Tekindor'un üstlendiği, yazarı Anna Ziegler olan "Fotoğraf 51" Aralık ayında perdelerini açıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:01 Kaynak: Bültenler
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