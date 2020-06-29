Fotoğraf arşivini gören şaşırıyor - Son Dakika

Fotoğraf arşivini gören şaşırıyor

Kilis'te ölenlerin fotoğraflarını toplayan Mehmet Kiremitçi adlı vatandaş, bu fotoğrafları albüm haline getirdi.

Kilis'te ölenlerin fotoğraflarını toplayan Mehmet Kiremitçi adlı vatandaş, bu fotoğrafları albüm haline getirdi.

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Kilis'te yaşayan Mehmet Kiremitçi, Mıhali, Mollahamit, Çaylak mahallelerinde ölenlerin fotoğraflarını albüm haline getirdi. Toz biber imalatı yapan Kiremitçi, 3 mahallede ölenlerin fotoğraflarını sakladıklarını ifade ederek, "40 yıl önce mahallemizin bakkalı Mustafa Amca fotoğrafları biriktiriyordu. Emekli olduktan sonra fotoğrafları bana verdi. Fotoğrafları biriktirmemizdeki gayemiz, birçok insan gelip yakınlarının fotoğraflara bakıyor, fatiha veriyorlar. Kilis dışında yaşayanlar için sosyal medyadan fotoğrafları paylaşıyoruz. Bulundukları yerden fatiha gönderiyorlar. Bizlere teşekkür ediyorlar. Başka bir amacımız yok, Mıhali Mahallesi, Mollahamit, Çaylak mahallesi ve eski sanayi semtinde yaşayanların fotoğrafları bulunuyor. Sadece erkeklerin fotoğrafları bulunuyor. İlerde ölen bayanların da fotoğrafları talep gelirse aynı şekilde biriktirebiliriz. 3 mahallemizde ölenlerin fotoğraflarını biriktirmeye devam edeceğiz. Fotoğrafları baskı yöntemiyle albüm yaptırdım" dedi.

Kiremitçi, 50-60 yıldır fotoğraf biriktirilmesine karşın 100 yıl önce ölenlerin fotoğraflarının da olduğunu sözlerine ekledi.

(İHA)

Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:17 Kaynak: İHA

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