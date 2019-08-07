Son Dakika Haberleri: Fotoğraf aşkı evlilikle sonuçlandı
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Fotoğraf aşkı evlilikle sonuçlandı

1 saat önce

Manisa Fotoğraf Derneği üyelerinden Emre Temtek ile Ayşegül Öcel, ortak tutkuları fotoğraf sayesinde başlayan aşklarını evlilikle taçlandırdı.

Fotoğraf aşkı evlilikle sonuçlandı, System.String[]
Manisa Fotoğraf Derneği üyelerinden Emre Temtek ile Ayşegül Öcel, ortak tutkuları fotoğraf sayesinde başlayan aşklarını evlilikle taçlandırdı.

Neriman ve Kenan Temtek çiftinin oğlu olan ve özel bir hastanenin bilgi işlem bölümünde çalışan Emre Temtek ile Sevim ve Remzi Öcel çiftinin kızı olan ve Gölmarmara Devlet Hastanesinde tıbbi sekreter olarak çalışan Ayşegül Öcel, muhteşem bir düğünle dünya evine girdi. Hayal düğün salonunda gerçekleştirilen düğüne, çiftin akrabaları ve arkadaşları katıldı.

Fotoğraf tutkuları sayesinde Manisa Fotoğraf Derneğinde tanışan çift, ortak hobileri olan fotoğraf sayesinde birbirlerini daha yakından tanıma imkanı buldu. Gitmiş oldukları fotoğraf gezilerinde birbirlerini daha yakından tanıdıklarını belirten Ayşegül ve Emre çifti, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür etti. - MANİSA
Gölmarmara, Sekreter, Manisa, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:49 Kaynak: İHA
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