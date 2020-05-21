Fotoğraf çekerken 100 metrelik uçuruma yuvarlanan genç kız, 2 saatte kurtarılabildi - Son Dakika

Fotoğraf çekerken 100 metrelik uçuruma yuvarlanan genç kız, 2 saatte kurtarılabildi

- İtfaiye ve polis ekipleri yaralı kadını uçurumda çıkarmak için seferber oldu

KASTAMONU - Kastamonu'da fotoğraf çektiği sırada yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan 20 yaşındaki genç kız, düştüğü yerden 20 kişilik ekibin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarılabildi.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde ikamet eden 20 yaşındaki Kevser Bayazıt, ailesiyle birlikte hava almak için dışarı çıktı. Cide'de Fener Mevkisinde dolaştığı sırada fotoğraf çeken 20 yaşındaki Kevser Bayazıt, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Annesinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ekibi, itfaiye ekipleri ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlarında yardımıyla vücudunda çok sayıda kırıklar oluşan Kevser Beyazıt, 20 kişiden oluşan kurtarma ekibinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla düştüğü yerden güçlükle çıkartılabildi. Sedyeye bağlanan Kevser Bayazıt, ambulansa alınarak Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Kevser Bayazıt, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

100 metrelik uçuruma yuvarlanan genç kızın vücudunda kırıklar oluştuğu ve başından da darbeler aldığı belirtildi.

Yaşanan olayın ardından Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, kaza yerine giderek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Genç kızın uçurumdan kurtarılmasının ardından yanına giderek durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Açıkgöz, aileyi de teselli ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.