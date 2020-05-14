Fotoğraf çekerken uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

T.Ç'nin kayalıklardan düşmesi üzerine yakınları jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Bölgeye ulaşan ekipler yaptıkları incelemede T.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, yakınlarıyla Botan Çayı Deliklitaş mevkisine giden T.Ç. (29) fotoğraf çektiği esnada dengesini kaybetti.

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