Fotoğraf çekileyim derken canından oluyordu! 17 yaşındaki genç kıza tren vagonu çarptı - Son Dakika
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Fotoğraf çekileyim derken canından oluyordu! 17 yaşındaki genç kıza tren vagonu çarptı

16.06.2022 10:19

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tren raylarına yaklaşarak fotoğraf çekilmek isteyen 17 yaşındaki genç kız, vagonunun çarpmasıyla yaralandı. Tedavi için hastaneye kaldırılan genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yunusemre ilçesi 50. Yıl Mahallesi 6101 sokakta, İzmir- Manisa seferini yapan yük treninin geçişi esnasında raylara yaklaşarak özçekim yapmak isteyen A.P'ye (17) trenin vagonu çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen A.P, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

"ÖZÇEKİM YAPMAK İÇİN RAYLARA YAKLAŞTI"

A.P'nin arkadaşlarının, polise, A.P'nin özçekim yapmak amacıyla raylara yaklaştığını ve kazanın bu esnada meydana geldiği yönünde ifade verdikleri öğrenildi.

Fotoğraf çekileyim derken canından oluyordu! 17 yaşındaki genç kıza tren vagonu çarptı
Fotoğraf çekileyim derken canından oluyordu! 17 yaşındaki genç kıza tren vagonu çarptı
Fotoğraf çekileyim derken canından oluyordu! 17 yaşındaki genç kıza tren vagonu çarptı
YORUMLAR
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Tren rayının yanında özçekim yapan genç kız, vagonun çarpması sonucu yaralandı Tren rayının yanında özçekim yapan genç kız, vagonun çarpması sonucu yaralandı Manisa'nın imar planı çalışmalarında önemli adım Manisa'nın imar planı çalışmalarında önemli adım
Kaynak: AA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fotoğraf çekileyim derken canından oluyordu! 17 yaşındaki genç kıza tren vagonu çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fotoğraf çekileyim derken canından oluyordu! 17 yaşındaki genç kıza tren vagonu çarptı - Son Dakika
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