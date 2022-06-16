Fotoğraf çekileyim derken canından oluyordu! 17 yaşındaki genç kıza tren vagonu çarptı

A.P'nin arkadaşlarının, polise, A.P'nin özçekim yapmak amacıyla raylara yaklaştığını ve kazanın bu esnada meydana geldiği yönünde ifade verdikleri öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen A.P, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

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